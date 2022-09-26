Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş Güncel Haberler Edirne gündem haberi | Keşan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Keşan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.G (27) idaresindeki 17 ACE 624 plakalı kamyonet, Korucuköy Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan A.G, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evinde çıkan yangında yaralandı Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde, A.D'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ayaklarında yanıklar oluşan A.D, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel Keşan Devlet Hastanesi İtfaiye Keşan Güncel Haberler

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