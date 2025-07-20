Edirne Enez'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne Enez'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Enez ilçesinde Gülçavuş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülçavuş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Enez Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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