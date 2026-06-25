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Sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu için güvenlik tedbirleri değerlendirildi

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Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, gurbetçi sezonunun başlamasıyla sınır kapılarında görevli personelle bir araya gelerek yoğunluk yönetimi, güvenlik tedbirleri ve hizmet kalitesine yönelik planlamaları değerlendirdi.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, gurbetçi sezonunun başlamasıyla sınır kapılarında görev yapan personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirleri değerlendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda gurbetçi sezonuyla sınır kapılarında yaşanması beklenen yoğunluk ve yolcu hareketliliğine yönelik planlamalar ele alındı.

Toplantıda, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan yolcuların işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine yönelik uygulamalar gözden geçirildi.

Ayhan, sınır kapılarında görevli personelle yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Toplantıda, gurbetçi sezonunda yaşanabilecek yoğunluğun sorunsuz şekilde yönetilmesi amacıyla koordinasyon ve hizmet kalitesine ilişkin planlamalar da değerlendirildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin
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