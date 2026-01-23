Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Kurtuluş Mahallesi sakinleriyle buluştu

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Kurtuluş Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

Ayhan, mahalledeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, dolandırıcılık olaylarına ilişkin çok sayıda başvuru aldıklarını söyledi.

Vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunan Ayhan, "Telefon dolandırıcılığı çok arttı, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Hiçbir kamu görevlisi, polis, asker, savcı sizden şifrenizi, hesap numaralarınızı, kişisel bilgilerinizi talep etmez. Para ve para transferi hiç talep etmez. Vatandaşlarımızın bu konuda uyanık ve hassas olmalarını istiyoruz." dedi.

Ayhan, vatandaşların dolandırıcılık olaylarını vakit kaybetmeden polise bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi veren Ayhan, vatandaşların bu uygulamayı daha aktif şekilde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Toplantıya Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri de katıldı.