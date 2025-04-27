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Edirne Emniyet Müdürü Asker Uğurlama Töreninde Gençlere Moral Verdi

Edirne Emniyet Müdürü Asker Uğurlama Töreninde Gençlere Moral Verdi
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, askere gidecek 9 genç için düzenlenen asker uğurlama törenine katılarak, onların heyecanına ortak oldu ve gençlere motivasyon sağladı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, askere gidecek 9 genç için düzenlenen asker uğurlama törenine katılarak, gençlerin heyecanına ortak oldu.

Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel asker eğlencesinde mahalle sakinleri ve ailelerle bir araya gelen Karaburun, askere gidecek gençlerle sohbet etti, onların duygularını paylaştı.

Gençlerin vatani görev öncesi düzenlediği eğlencede Karaburun, müzik eşliğinde yapılan danslara alkışlarla tempo tutarak eşlik etti.

Gençlere harçlık veren Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, askerlik görevinin Türk milleti için kutsal bir görev olduğunu belirterek, gençlere hayırlı tezkereler diledi.

Görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerine inandığını ifade eden Karaburun, ailelere de çocuklarını bu kutsal göreve hazırladıkları için teşekkür etti.

Mahalle sakinleri, Emniyet Müdürü Karaburun'un eğlenceye katılmasından ve gençlere moral vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uğurlama töreni, duaların edilmesi ve gençlerin sevinç gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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