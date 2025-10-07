Edirne Dini İhtisas Merkezi İlk Mezunlarını Vermeye Hazırlanıyor

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1878 yılında yaptırılan tarihi binada eğitim vermeye başlayan Edirne Dini İhtisas Merkezi, ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor.

Sanayi Kışlası olarak da bilinen ve Edirne Valiliği tarafından restore edilen tarihi yapı, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi'ne bağlı olarak nisan ayında hizmet vermeye başladı.

Merkezde, Türkiye'nin çeşitli noktalarında görevine başlayacak 45 aday din görevlisi eğitim alıyor.

Uzman müezzin kayyım ve imam hatiplerden Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri alan aday din görevlileri, hadis, tefsir, kelam, fıkıh ve musiki alanında da eğitiliyor.

KPSS puanıyla yerleştikleri merkezde eğitim alan din görevlisi adayları, eğitimlerini aralık ayında başarıyla tamamladıktan sonra çeşitli illerde görev yapmaya başlayacak.

Aday din görevlileri, 4 ay ilk, 4 ay da ikinci dönem olmak üzere 8 ay eğitim görmüş olacak.

"Tarihi camilerimizde uygulama yapıyorlar"

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, AA muhabirine, 45 aday din görevlisinin nisan ayından bu yana haftada 36 saat iyi bir eğitim aldığını söyledi.

Eğitimin yanı sıra staj imkanı sunulduğunu da belirten Aksu, "Aday din görevlileri özellikle cuma günleri tarihi camilerimizde uygulama yapıyor. Staj kapsamında zaman zaman da vakit namazlarında uygulama gerçekleştiriyor. Geleceğe hazırladığımız aday din görevlilerimiz aralık ayında mezun olacak. Ülkemizin dört bir yanındaki camilerimize atanarak görev yapacaklar." dedi.

Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşçen, Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan yapının geçmişte askeri hastane ve kışla olarak kullanıldığını dile getirdi.

Tarihi öneme sahip yapıda eğitim alan aday din görevlilerinin mezuniyetinin yaklaştığını belirten İşçen, şunları kaydetti:

"Edirne'den Hakkari'ye Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 45 hafız öğrencimiz şu anda eğitim görüyor. Aralık ayında mezun olduklarında minbere, mihraba, kürsüye hazır vaziyette camilere göreve göndereceğiz. Edirne, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri ve tarihi değerleriyle aday din görevlilerimizin manevi anlamda yetişmesini sağlıyor. Vakit namazlarında müftülüğümüzün gözetiminde tarihi camilerde staj kapsamında görev de yapıyorlar."

İlk grup Kosova'dan

İşçen, merkezin Balkanlara da hizmet vereceğini belirtti.

İlk grubun Kosova'dan geleceğini ifade eden İşçen, "Türkiye'den aday din görevlilerimize eğitim verdiğimiz gibi Balkanlardan gelecek olan misafirlerimize de bu manada akademik eğitim vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Eğitim sürecimiz verimli geçti"

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden gelen aday din görevlisi Ahmet Furkan Baran ise merkezde eğitim sayesinde güzel tecrübeler kazandıklarını anlattı.

Derslerin yanı sıra Edirne'deki camilerde staj da yaptıklarını dile getiren Baran, "Edirne'ye de ilk kez geldim, çok güzel bir şehir maneviyat bakımından da gayet memnun kaldık. Eğitim sürecimiz verimli geçti. Hedefim öncelikle güzel bir imam olmak. İhtisas merkezi eğitmeni, müftülük ve ileriyle doğru kademe kademe ilerlemek istiyorum." dedi.

İstanbul'dan gelen aday din görevlisi Arda Sobacı da Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin yer aldığı Edirne'de eğitim almalarının avantajları olduğunu söyledi.

Yine İstanbul'dan gelen aday din görevlisi Emirhan Köklü de imamlığa başlamadan önce aldıkları eğitimin kendilerine tecrübe ve önemli bilgiler kazandırdığını kaydetti.