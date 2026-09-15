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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Keşan'da Aile Sağlığı Merkezine vatandaşlar tarafından getirilen tarihi geçmiş ilaçlar, belediye ekiplerince toplandı.

Keşan'da Aile Sağlığı Merkezine vatandaşlar tarafından getirilen tarihi geçmiş ilaçlar, belediye ekiplerince toplandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, duyarlı vatandaşların Aile Sağlığı Merkezine teslim ettiği tarihi geçmiş atık ilaçlar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak güvenli şekilde bertaraf edilmek üzere ilgili sürece dahil edildi.

Açıklamada, atık ilaçların çöpe, lavaboya veya doğaya bırakılmaması gerektiği belirtildi.

Havsa'da yerli mısır çeşitlerinin hasat öncesi kontrolleri yapıldı

Havsa'da ikinci ürün olarak ekilen yerli mısır çeşitlerinin hasat öncesi kontrolleri gerçekleştirildi.

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müdürü Ali Doğan ve teknik personelin katılımıyla Musulça köyünde üretici Ergün Koç'a ait tarım arazisinde demonstrasyon amacıyla ekilen mısır çeşitlerinde inceleme yapıldı.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilen Aga ve Kale çeşitlerinin bitki boyu ile silaj ve dane verim kapasiteleri değerlendirildi.

İncelemede, çeşitlerin hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından tercih edilebilecek özellikte olduğu belirtildi.

Üreticilere yem bitkileri üretimine yönelik planlı üretim modeli kapsamında bakanlık tarafından sağlanan desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Ekipler ayrıca Musulça köyünde sebze yetiştiriciliği yapan Özkan Eryılmaz'a ait işletmeyi ziyaret ederek sebze ve örtü altı üretim faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA
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