CHP Edirne'de üç ilçeye yeni başkanlar

CHP Edirne İl Başkanlığı, Enez, Lalapaşa ve Süloğlu ilçe başkanlarını belirledi.

İl Başkanı Özlem Becan, yaptığı açıklamada, örgütü güçlendirme ve Edirne'nin her ilçesinde mücadeleyi daha etkin şekilde sürdürme hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Üç büyük ilçedeki görevlendirmelerin ardından, diğer ilçelerde de örgütlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Becan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Enez İlçe Başkanlığına Mert Ali Dudu, Lalapaşa İlçe Başkanlığına Halil Akdağ, Süloğlu İlçe Başkanlığına Mehmet Kara görevlendirilmiştir. Yeni görevlerine başlayan kıymetli başkanlarımızın, ilçelerimizde partimizin örgütlü mücadelesini büyüteceğine, yurttaşlarımızla bağlarımızı daha da güçlendireceğine ve CHP'nin halktan yana siyaset anlayışını en güçlü şekilde temsil edeceğine inanıyoruz."

Güzel ve Kerman'dan müze ziyareti

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güzel ve Kerman, müzeyi gezerek sergilenen materyaller hakkında bilgi aldı.

Güzel, tüm vatandaşları 9 Eylül saat 17.00'ye kadar açık olacak müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

Kaymakam Odabaşı'na ziyaret

Uzunköprüspor Kulübü Başkanı Kazım Çekilmez ve yönetim kurulu üyeleri, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'nı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Çekilmez ve yönetimi, Odabaşı'na yeni görevinde başarı dileyerek Uzunköprüspor forması hediye etti.

Odabaşı da ziyaret dolayısıyla Çekilmez ve yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA