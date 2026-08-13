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Edirne Tarım Müdürü Meriç Kaymakamını Ziyaret Etti

Edirne Tarım Müdürü Meriç Kaymakamını Ziyaret Etti
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'nı ziyaret etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'nı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler, devam eden projeler ve tarım sektörüne yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Köse, Odabaşı'na yeni görevinde başarılar diledi.

Kerman incelemede bulundu

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Kanal İpsala'da incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yıllardır atıl durumda bulunan bataklık alanın ıslah edilmesi amacıyla yapılan Kanal İpsala projesini ziyaret eden Kerman, mevcut durum hakkında bilgi aldı.

Proje çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Kerman, ilçeyi daha sağlıklı ve düzenli bir yapıya kavuşturmak için sahada olduklarını ifade etti.

Enez'de elektrik kesintisi yapılacak

Enez ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos Cumartesi Trapez sahil bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Söz konusu kesinti, 09: 00-16: 00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA
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