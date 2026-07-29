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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce engelli derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce engelli derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması, karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerileri ele alındı.

Katılımcıların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek çalışmaların önemi vurgulandı.

Meslek elemanlarına yönelik süpervizörlük toplantısı düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce meslek elemanlarına yönelik süpervizörlük toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu'nun sunum yaptığı toplantıda vaka değerlendirmeleri, 5395 ve 6284 sayılı kanunlar kapsamında yürütülen sosyal hizmet müdahaleleri ile sosyal inceleme raporlarının önemi ele alındı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

AK Parti Edirne İl Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Edirne İl Danışma Meclisi Toplantısı, İl Başkanı Belgin İba'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.

Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, Edirne'de yürütülen çalışmalar ve hedefler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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