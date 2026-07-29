Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İpsala'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel başkanlığında gerçekleştirildi.

İpsala'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ın sunumu eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Geçmiş dönemde yapılan çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönemde açılması planlanan kurslar ve uygulanacak faaliyetler hakkında komisyon üyelerine bilgi verildi.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika temsilcileri ile okul ve kurum müdürleri katıldı.

Çalıştay düzenlendi

İpsala - Keşan - Enez Tarımsal Değer Zinciri Koordinasyon Modeli Kuruluş Çalıştayı, Keşan Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda, bölgedeki tarımsal üretimin mevcut durumu ele alınırken, üretici birliklerinin güçlendirilmesi, ürünlerin katma değerinin artırılması ve tarladan sofraya uzanan süreçte şeffaflığın sağlanmasına yönelik önemli başlıklar masaya yatırıldı.

Katılımcılar, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekerek, üretici odaklı yeni modelin tarım sektörüne önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti

Emlakçıya gelen kadın dehşet saçtı: 2 ölü
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, 5 bebek cesedi çıktı
İran'dan korkutan 'Hürmüz' açıklaması: Savaşın yeniden başlamasına hazırız

İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek "Hürmüz" açıklaması
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti