Süloğlu'nda Gençlik Yürüyüşü, Kanal İpsala Projesi ve Mahalle Ligi Finali

Süloğlu'nda Gençlik Haftası kapsamında öğrenciler, kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla yürüyüş düzenledi. Ayrıca Kanal İpsala Projesi'nde yer teslimi yapıldı, Meriç'te Mahalle Ligi voleybol finali gerçekleşti.

Süloğlu'nda Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerince Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kaymakam Emin Cevat Tutar, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, kurum müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi.

Yürüyüş sonunda Tutar ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kanal İpsala Projesi'nde yer teslimi yapıldı

Kanal İpsala Projesi için sözleşme imzalanarak yer teslim süreci başladı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı açıklamada, projeyi üstlenen firma yetkilileriyle birlikte süreci başlattıklarını belirtti.

Kerman, ilçeye değer katacak bu önemli projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Mahalle Ligi finali yapıldı

Mahalle Ligi voleybol müsabakaları final karşılaşması Meriç ilçesinde yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer'in himayelerinde gerçekleştirilen Mahalle Ligi voleybol müsabakalarının final karşılaşması, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede gerçekleştirildi.

Final karşılaşmasını Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Yunus Atay, ilçe protokolü ve vatandaşlar izledi.

Güvenç ve beraberindekiler, final müsabakasında mücadele eden Küplü Şehit Sercan Fidan Anadolu Lisesi ile Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini ortaya koydukları centilmence mücadele ve sportif ruh nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
