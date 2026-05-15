AK Partili Yalçın, Edirne'de gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Edirne'de Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde gençlerle 'Dünya Düzeni ve Türkiye' söyleşisinde bir araya geldi. Yalçın ayrıca Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise bir konsere katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Edirne'de Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen program kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Program kapsamında Yalçın ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, külliyeyi gezerek hüsn-i hat Sergisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra düzenlenen "Dünya Düzeni ve Türkiye" söyleşisinde gençlerle buluşan Yalçın, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda gençlerin sorularını da yanıtlayan Yalçın, Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki konumuna ilişkin görüşlerini paylaştı.

Programa katılan gençler, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Programa AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve teşkilat yöneticileri de katıldı.

Vali Sezer'e ziyaretler

Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın ile Edirne Gazeteciler Derneği yönetimini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalçın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve teşkilat yöneticilerinden oluşan heyet, Sezer'i makamında ziyaret etti.

Sezer ayrıca, Edirne Gazeteciler Derneği yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Dernek Başkanı Gökhan Tuzladan ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şenol, Yeşim Dıramalı, İlker Ayvacı, Tamer Yavuz, Ergin Yıldız ve Necmi Engin'in yer aldığı heyet, Sezer'le görüş alışverişinde bulundu.

Topluluk konser verdi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Çok Sesli Oda Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen konsere katıldı.

Gencan, aylar süren emeğin ve sanat sevgisinin sahneye taşındığı güzel bir gece yaşandığını belirtti.

Koristleri ve şef Mustafa Macit'i kutlayan Gencan, konserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
