Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları sürdürülüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan sağlığı biriminde görevli teknik personelin sahada koruyucu aşılama faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hastalıkların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında küpeleme işlemlerinin de titizlikle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve yetiştiricilerin emeklerinin güvence altına alınmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, ekiplerin üreticilerin yanında olmaya devam edeceği bildirildi.

Engelliler Haftası

Engelliler Haftası kapsamında Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Koruma ve bakım altında bulunan özel gereksinimli bireylerle birlikte hazırlanan etkinliğe Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve Garnizon Komutanı Mevlüt Orhan Düzenli katıldı.

Etkinlikte özel gereksinimli bireyler tarafından müzik ve şiir dinletisi ile dans gösterisi sunuldu.

Program kapsamında temsili askerlik törenine katılacak özel gereksinimli bireyler için asker kınası gerçekleştirildi.

Etkinliğin ardından Uzunköprü Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan çerçeve atölyesinde özel gereksinimli bireyler kendi çerçevelerini tasarladı.

Vakıf toplantısı gerçekleştirildi

Havsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısı, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıda vakfın yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri değerlendirildi.

Açıklamada, vakıf tarafından yaşlı vatandaşlara her gün düzenli yemek yardımı yapıldığı belirtildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayırsever vatandaşların vakfa kurban eti bağışında bulunmalarının beklendiği kaydedildi.