Edirne'den kısa kısa

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, öğrencilerle fidan dikti.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, öğrencilerle fidan dikti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 21- 26 Mart tarihlerinde kutlanan Orman Haftası kapsamında Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce Cennettepe mevkisinde fidan dikim programı düzenlendi.

Mercan da etkinliğe katılarak öğrencilerle fidan dikti.

Süloğlu Kaymakamı Tutar köyleri ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tutar, kurum müdürleriyle Domurcalı ve Yağcılı köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşları dinleyen Tutar, taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Lalapaşa'da Balkan Şehitleri anıldı

Lalapaşa'da 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe mezarlığında düzenlenen programda Balkan Savaşları gazisi Mustafa Vardar'ın kabri başında dua edildi.

Kaymakam Bahadır Yılmaz, gazinin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek şehitlerin aziz hatırasının daima yaşatılacağını ifade etti.

Havsa Belediye Başkanı Özden'e ziyaret

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede ve yönetim kurulu üyeleri, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yerel yönetim çalışmaları ve sendikal faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Özden, ziyaret dolayısıyla Dede ve ekibine teşekkür etti.

Ziyarette Tüm Yerel-Sen Edirne Şube Başkanı Mümin Tolga Arıcanlı da yer aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

İki belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak

Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş hamle
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu

Finaldeki rakibimiz belli oldu
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler
Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü
İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi

Annesi baştan sona anlattı! Kızını bu yüzden saklamaya kalkmış
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu

Finaldeki rakibimiz belli oldu
Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı

Hamaney'in ölmeden önceki son görüntüsü yayınlandı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil