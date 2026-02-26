Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi" kapsamında, Yeterlilik Belgesi alan işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları çerçevesinde damızlık sığır ithalat süreci, teknik ve idari yükümlülükler ile karantina ve sağlık prosedürleri hakkında bilgi verildi.

Belge alan işletmeler için hayvanların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin resmi sürecin başlatıldığı, ilde hastalıktan ari işletme sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Keşan'da bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor

Keşan Belediyesi, ilçe genelinde kamu kurumları, işletmeler ve hanelerde biriktirilen bitkisel atık yağların yetkili firma aracılığıyla toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, lavaboya dökülen atık yağların su kaynakları, toprak ve altyapıya zarar verdiğine dikkat çekilerek, biriktirilen yağların geri dönüşüm sayesinde yeniden ekonomiye kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için vatandaşlara bitkisel atık yağları biriktirerek toplama çalışmalarına destek olma çağrısında bulunuldu.

-Meriç Kaymakamı Güvenç'ten köy ziyareti

Meriç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Olacak köyünde yaşayan Bayram Yiğit ve ailesini ziyaret etti.

Aileyle bir süre sohbet eden Güvenç, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, hane ziyaretlerinin süreceğini ifade etti. Güvenç, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Açıklamada, vatandaşlarla birebir temasın güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla ziyaretlerin planlı şekilde devam edeceği kaydedildi

-Havsa Belediye Başkanı Özden'den Esnaf Odasına ziyaret

Havsa Belediyesi Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve belediye meclis üyeleri, yeniden Havsa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığına seçilen Mehmet Cam ve yönetimini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ziyarette şoför esnafının kent ulaşımındaki önemine dikkat çekildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özden, şoför esnafının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, esnaf odalarıyla kurulan iş birliğinin yeni dönemde de ortak projelerle sürdürüleceğini kaydetti.

Özden, Cam ve yönetimine görevlerinde başarı diledi.