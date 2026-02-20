Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Tatarlar ve Domurcalı köylerinde öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde öğrencilerin eğitim durumları hakkında bilgi alan Tutar, ailelerle görüşerek taleplerini dinledi.

İlgili kurum müdürlerinin de yer aldığı ziyarette, öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Enez Kaymakamlığınca iftar verildi

Enez Kaymakamlığı tarafından gaziler ve aileleri onuruna iftar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bir restoranda düzenlenen iftarda Kaymakam Merve Ayık, gaziler ve aileleriyle sohbet etti.

Aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Ayık, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi'ye ziyaret

Lalapaşa Atatürk İlkokulu öğrencisi Ahsen Şişek, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Şişek, hayat bilgisi dersi kapsamında Geldi'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye başkanının görev ve sorumlulukları hakkında Geldi ile röportaj yapan Şişek, belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Tunca ve Meriç'te taşkın riskine karşı çalışmalar sürüyor

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tunca ve Meriç nehirlerinde debi artışına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Suakacağı mevkisinde Tunca Nehri'nde sedde güçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca Tunca Nehri üzerindeki köprülerde taşkınla taşınan ağaç ve odunsu materyallerin temizliği yapıldı.

Taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kursu tamamlayan hafızlar ödüllendirildi

Edirne'de hafızlık kursunu tamamlayan öğrenciler ödüllendirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerden Muhammed El Emin Baraka 6 ayda, Emirhan Göz ve Yusuf Tarık Hızarcı ise 1,5 yılda hafızlık eğitimini tamamladı.

İl Müftüsü Ercan Aksu, öğrencileri tebrik ederek Kur'an-ı Kerim'e adanan emek ve gayretin meyvesi olan bu başarının Edirne'nin manevi hayatına umut ve bereket katmaya devam ettiğini belirtti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.