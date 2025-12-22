Edirne Valisi Yunus Sezer, Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç'ı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Atatürk'ün Edirne Ziyaretinin 95. Yılı" paneli dolayısıyla kente gelen Kılınç, Sezer'i makamında ziyaret etti.

Kılınç, ziyarette, ATAM'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kardeş Okul Projesi

Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı Kirkovo ilçesi ile Kardeş Okul Projesi hayata geçirilecek.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ve Enez Milli Eğitim Müdürü Cengiz Aydemir proje kapsamında Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleymanov'u ziyaret etti.

Proje kapsamında yapılacak öğrenci değişim programları sayesinde soydaşlarla olan bağların güçlendirilmesi, öğrencilerin farklı kültürleri tanıyarak önemli deneyimler kazanması hedefleniyor.

AGD'den Doğu Türkistan semineri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla seminer düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, araştırmacı-yazar Abdullah Oğuz, şube binasındaki seminerde yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uygulamaların uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Bölgede zorla asimilasyon politikaları, kitlesel gözaltılar ve dini-kültürel haklara yönelik kısıtlamaların sistematik biçimde sürdüğünü ifade eden Oğuz, Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan raporların, bölgede yaşanan hak ihlallerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Doğu Türkistan meselesinin yalnızca bölgesel bir güvenlik konusu olarak ele alınamayacağını belirten Oğuz, uluslararası toplumun konuya yönelik daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş de Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'ye ziyaret

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve yönetim kurulu üyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Köse, Karaduman'a çalışmalarında başarı diledi.