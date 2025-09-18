Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayaller Gerçek Olsa Trakya Topluluğu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Topluluk Başkanı stajyer Dr. Hayrünisa Güney, topluluk üyeleri, geçtiğimiz yılın kamp başkanı stajyer Dr. Melis Özçilingir ve kamp yönetim ekibinin katıldığı ziyarette, Rektör Hatipler'e topluluğa verdiği destek için teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır'ın da yer aldığı görüşmede, topluluğun yürüttüğü projeler ve gelecek dönem planları hakkında bilgi paylaşıldı.

Uzunköprü'de işbirliği protokolü

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ile Uzunköprü Kaymakamlığı arasında "Eğitim, Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Yerel Yönetimlerle İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü ile İlçe Kaymakamı Muammer Köken tarafından imzalanan protokol, kamu kurumlarında görev yapan personelin, yerel yönetim temsilcilerinin, köy ve mahalle muhtarlarının ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Protokolün mahalle ve köy muhtarları ile birlikler gibi yerel yönetim organlarını da kapsadığı belirtildi.

Güvenç'ten okullara ziyaret

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, ilçedeki okulları ziyaret etti.

Güvenç, Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz Ortaokulu ve Şehit Osman Çakıl Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

Ziyaretlerinde Güvenç'e İlçe Belediye Başkanı Yunus Atay ve kurum müdürleri eşlik etti.

Uzunköprü'de su ürünleri satan işletmeler denetlendi

Uzunköprü ilçesinde su ürünleri satan işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Uzunköprü'de faaliyet gösteren perakende su ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Su Ürünleri Kanunu kapsamında işletmelere ilgili kanun ve tebliğler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Sürdürülebilir balıkçılık ve güvenilir gıda için denetimlerin süreceği belirtildi.