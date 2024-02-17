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Keşan Belediye Başkanı Erikli Atık Su Arıtma Tesisi için çalışmalara başladı

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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Atık Su Arıtma Tesisi için çalışmalara başlandığını bildirdi. Tesisin kurulacağı alanda zemin etüdü gerçekleştirildi. Çevre dostu ve sürdürülebilir tesis ile Erikli'nin çevresel geleceğine ve ekonomik refahına katkı yapılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Atık Su Arıtma Tesisi için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaz aylarında çok sayıda turisti ağırlayan bölgeye modern bir arıtma tesisi kazandırılacağını belirtti.

Tesisin kurulacağı alanda zemin etüdünün gerçekleştirildiğini aktaran Helvacıoğlu, "Çevre dostu ve sürdürülebilir tesis ile Erikli'nin daha güzel olması, daha da ileriye gitmesi için tüm sorunları çözeceğiz. İleri teknoloji kullanarak çevreye duyarlı bir şekilde atık su arıtılacak. Tesisimiz, Saros Körfezi'nin incisi Erikli'nin çevresel geleceğine olduğu gibi ekonomik refahına da katkı yapacak." ifadelerini kullandı.

Beğendik beldesine doğal gaz verildi

Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesine altyapı çalışmalarının ardından doğal gaz verildi.

Yeni Mahalle'de Ekrem Necanlı'ya ait kahvehaneye doğal gaz verilerek ocak ve kaloriferde kullanılmaya başlandı.

Belde Belediye Başkanı Muhammet Örnek, altyapı çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayarak beldedeki tüm ev ve iş yerlerini doğal gazla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kudüs ve şehitler gecesi düzenlendi

Havsa'da "Kudüs ve şehitler gecesi" düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Havsa Spor Salonunda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, Kudüs ile ilgili film gösterimi yapıldı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, programda yaptığı konuşmada, Kudüs'ün işgal altında olduğunu söyledi.

Bölgede yaşanan kaosun, terörün ve iç savaşların yegane sebebinin İsrail olduğunu belirten İriş, "134 günden beri işgal altında olan Gazze'de İsrail tarafından bebekler, çocuklar, kadınlar başta olmak üzere 30 binden fazla kardeşimiz katledildi. Biz İsrail'in zulmünü ve terörünü tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Helvacıoğlu Erikli Keşan Çevre Enerji Güncel Haberler

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