İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'ı kabul etti.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'ı kabul etti.

Bayraktar, ziyarette hafta dolayısıyla yapılacak faaliyetler hakkında Sevgili'ye bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevgili de din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Çalıbaşı da hafta dolayısıyla Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Jandarmanın trafik eğitimleri sürüyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerdeki trafik eğitimlerini sürdürüyor.

Trafik jandarması ekipleri, Keşan'ın Karlı köyünde temel trafik kuralları, reflektör, kask ve yelek kullanımının önemi, traktör ve diğer tarım araçlarının sürüş kuralları hakkında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.