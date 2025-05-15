Edirne'den Kırklareli'ye Uyuşturucu İle Mücadele Tiyatrosu

Edirne'den Kırklareli'ye Uyuşturucu İle Mücadele Tiyatrosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve polislerin yer aldığı 'Yarınlara Geç Kalmadan' adlı tiyatro oyunu, Kırklareli'nde sergilendi. Oyun, uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalık yaratmayı ve ailenin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu, Kırklareli'nde izleyiciyle buluştu.

Edirne Valiliği öncülüğünde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun'un girişimiyle gönüllü emniyet mensuplarından oluşan bir tiyatro grubu kuruldu.

Topluluk, hazırladığı oyunla uyuşturucu bağımlılığına karşı toplumda farkındalık yaratmayı ve ailenin önleyici rolüne vurgu yapmayı amaçlıyor.

Edirne'de daha önce 7 kez sahne alan ekip, Kırklareli Valiliğinin daveti üzerine oyunu Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Duygusal sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyun, salonu dolduran davetlilerden tam not aldı.

Gösterimin ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkan Vekili Kürşat Yamaner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay ve diğer kurum müdürleri sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Vali Turan, oyunu biri Edirne'de olmak üzere ikinci kez izlediğini belirterek, oyuncuları performanslarından dolayı kutladı.

Sanata çok değer verdiğini ifade eden Turan, "Bu oyun, bende derin bir iz bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözünü bir kez daha hatırladım. Çok tiyatro izledim ama bu oyunu unutamayacağım. Huzurun yüz yılında çocuklarımız, anneler ve babalar ağlamasın diye bu mücadele veriliyor." dedi.

Turan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu mücadeledeki kararlılığına da vurgu yaptı.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydeden Turan, "Birçok suçu tetikleyen bu hadisenin başını ezeceğiz. Türkiye bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Emniyet teşkilatımız, diğer kurumlarla işbirliği içinde büyük operasyonlara imza atıyor" diye konuştu.

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da çağın vebası haline gelen uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.