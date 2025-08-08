Edirne'den Kırklareli'ye 1.8 Milyon Pullu Sazan Yavrusu Bırakıldı

Edirne'de üretilen 1 milyon 844 bin pullu sazan yavruları Kırklareli'ndeki göletlere bırakıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" sürdürülüyor.

Proje kapsamında İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen 1 milyon 844 bin pullu sazan yavruları Edirne ile Kırklareli tarım ve orman müdürlüklerinin personelleri tarafından Kırklareli'ndeki göl ve göletlere bırakıldı.

Su kaynaklarının doğal dengesini korumak, balık popülasyonunu artırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.