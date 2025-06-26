Edirne'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangını, 2 uçak ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangını, 2 uçak ve karadan çok sayıda itfaiye ekibin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel