Edirne'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangını, 2 uçak ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangını, 2 uçak ve karadan çok sayıda itfaiye ekibin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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