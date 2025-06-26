Edirne'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde çıkan orman yangını, 2 uçak ve karadan çok sayıda itfaiye ekibin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.