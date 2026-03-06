Edirne'deki Mahmudiye Kışlası'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için Edirne'de 1827 yılında inşa edilen Mahmudiye (Yanık) Kışlası'nın restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, İl Genel Meclisi Toplantısı'nda Mahmudiye Kışlası'nda yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Edirne eski Kapalı Cezaevi olarak da bilinen Mahmudiye Kışlası'nda yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında yapının tarihi dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ve yeniden işlevlendirilmesinin amaçlandığını belirten Akar, kışlanın Edirne'nin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu söyledi.

Akar, yapının Yeniçeri sisteminden düzenli ordu sistemine geçiş döneminde önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, "Mahmudiye Kışlası aynı zamanda Osmanlı'nın batılılaşma dönemine ait mimari özelliklerini yansıtan önemli eserlerden biridir." dedi.

Kışlanın uzun yıllar kamu yapısı olarak kullanıldığını ve kentin yakın dönem tarihine de tanıklık ettiğini ifade eden Akar, Ağustos 2025'ten bu yana kapsamlı restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü hatırlattı.

Restorasyon sürecinde yapının zaman içinde değişime uğrayan bölümlerinde onarım ve güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini dile getiren Akar, "Bu kapsamda taşıyıcı duvarlarda sağlamlaştırma çalışmaları yapılmakta, hasar gören bölümler aslına uygun şekilde onarılmaktadır. Yapının mimari bütünlüğünü koruyacak uygulamalar hayata geçirilmektedir. Ayrıca çatı, kapı, pencere ve iç mekanlarda da restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Akar, çalışmaların yürütülmesi sırasında yapının özgün mimari özelliklerinin korunmasına özellikle dikkat edildiğini vurgulayarak, restorasyon sürecinin yalnızca fiziksel onarım çalışmalarından ibaret olmadığını belirtti.

Yapının gelecekte nasıl değerlendirileceğine yönelik planlamaların da yapıldığını anlatan Akar, "Restorasyon tamamlandıktan sonra yapının kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir mekan olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır." diye konuştu.

Akar, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Mahmudiye Kışlası'nın kent hafızasının önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulmasının ve Edirne'nin kültür ile turizm hayatına katkı sağlamasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Mahmudiye Kışlası

Kaynaklara göre, Mahmudiye Kışlası kentte Piyade Kışla-i Hümayunu veya geçirdiği yangınlara atfen Yanık Kışla olarak anılır.

Kışla, Sultan II. Mahmud döneminde, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için Edirne'de inşa ettirildi.

Yapımına 1826 yılında başlanan kışla, 1827 yılı sonunda tamamlandı. Yapı, Edirne Sarayı'nın kuzeyinde, Tunca Nehri kıyısında, Has Ahırlar arsası bitişiğinde yer alıyor. Dikdörtgen planlı ve orta avlulu olarak inşa edilen kışla, döneminin askeri mimari anlayışını yansıtıyor.

Kışla, 1857, 1869 ve 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında çıkan yangınlarda büyük hasar gördü.

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da aktif olarak kullanılan yapı, özellikle Balkan Savaşları döneminde bombardıman ve patlamalar sonucu tahrip edildi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında askeri işlevini yitiren yapı, 1932 yılında cezaevine dönüştürülerek uzun yıllar Edirne Kapalı Cezaevi olarak kullanıldı. Kasım 2022'de kışla ve eklerinin bulunduğu alan, Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredildi.