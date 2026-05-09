Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Yunanca ayin gerginliği

Edirne'deki Sveti Georgi Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde planlanan ayinin Yunanca yapılması, Bulgar cemaati arasında tartışmalara yol açtı. Ayin iptal edilirken, Bulgar Ekzarhlığı Vakfı Başkanı, Bulgarca ayin yapılana kadar kilisenin kapalı kalacağını açıkladı.

Edirne'deki Sveti Georgi Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde ayinin Yunanca yapılmak istenmesi tartışmaya neden oldu.

Kıyık semtindeki kilisede düzenlenmesi planlanan ayin için gelen Yunan rahipler, katılımcılara ayini Yunanca gerçekleştireceklerini belirtti.

Bunun üzerine Bulgaristan ve İstanbul'dan gelen Bulgar cemaati üyeleri, duruma tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından ayin iptal edildi.

Kilisede rahip Karalampi Nichev tarafından Bulgarca İncil'den bölümler okunup dua edildikten sonra katılımcılara ekmek ikram edildi.

Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Bulgar cemaatinin "Sveti Georgi Bayramı"nı kutlamak amacıyla Edirne'ye geldiğini söyledi.

Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios'un Bulgarca ayin yapılamayacağını kendilerine ilettiğini öne süren Yotef, gönderilen Yunan rahiplerin ayini gerçekleştirmesini kabul etmediklerini belirtti.

Yotef, "Burası Bulgar kilisesi. Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bundan sonra Bulgarca ayin yapılana kadar kiliseyi (ayinlere) kapatıyoruz." dedi.

Vakfın yönetim kurulunun tavrının net olduğunu ifade eden Yotef, Bulgarca ayin yapılıncaya kadar Edirne'deki iki Bulgar Ortodoks kilisesinde ayin yapılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kiliselerin sadece ziyarete açık olacağını belirten Yotef, konuyla ilgili üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sveti Georgi Kilisesi'nin rahibi Aleksandır Çıkırık'ın vefatının ardından son 3 yıldır Metropolit tarafından baskı gördüklerini iddia eden Yotef, bu nedenle yönetim kurulu kararı aldıklarını dile getirdi.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da uzun süredir aynı sorunla karşı karşıya olduklarını söyledi.

İbadetlerin ilgili topluluğun dilinde yapılmasının doğal olduğunu belirten Kafedzhiyska, sorunun sağduyu ve diyalogla çözülmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

