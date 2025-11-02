Haberler

Edirne'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Edirne'de 2 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, bir TIR'ın lastiğinin patlaması sonucu meydana geldi.

EDİRNE'de 2 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Edirne Lalapaşa kara yolunun Süloğlu yol ayrımı yakınında meydana geldi. Edirne'den Lalapaşa istikametine giden 34 GJR 76 plakalı TIR, önündeki bir başka TIR'ı sollamaya çalıştığı sırada, lastiği patladı. Lastiği patlayan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 22 AEV 359 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken, motoru yerinden çıkıp, arkadan gelen 22 ADP 714 plakalı otomobilin üstüne düştü.

HIZINI ALAMAYAN TIR, BAŞKA TIRLA ÇARPIŞTI

Lastiği patlayan TIR, ilk çarpışmanın ardından hızını alamayarak yine karşı yönden gelen T0851EB Bulgaristan plakalı TIR'la çarpıştı. Bu sırada 22 PD 812 plakalı otomobil de Bulgaristan plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan otomobildeki Ersin Soyaslan'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
