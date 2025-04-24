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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Üyesi Gözaltına Alındı

Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Üyesi Gözaltına Alındı
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Edirne'de güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu M.T.A'yı gözaltına aldı. Askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranıyordu.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.T.A'yı Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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