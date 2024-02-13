Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmaya çalışan 2'si PKK/KCK, 4'ü FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplam 6 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2'si PKK/KCK, 4'ü FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.