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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmaya çalışan 2'si PKK/KCK, 4'ü FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplam 6 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2'si PKK/KCK, 4'ü FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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