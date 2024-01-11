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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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Edirne'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 9'u da FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

EDİRNE'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 9'u da FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan PKK Güvenlik Terör Gözaltı Politika Güncel Haberler

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