Edirne'de Yüksek Gerilim Hattında Patlama, Anız Yangınına Sebep Oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yüksek gerilim hattındaki patlama sonrası çıkan kıvılcımlar anız yangınına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yüksek gerilim hattında yaşanan patlama sonrası çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, dün, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Keşan-Uzunköprü kara yolu kenarındaki yüksek gerilim hattında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlama sonucu sıçrayan kıvılcımların biçilmiş buğday tarlasına sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yol kenarındaki bir binanın yanında bulunan tahtalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

