Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Edirne'de sabaha karşı başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye düştü. Trafiğin yoğun olduğu noktaların polis ekipleri tarafından denetlendiği şehirde, sisin öğleden sonra kaybolması bekleniyor. Sisli havanın tarihi yapılar üzerinde oluşturduğu etkileyici görüntüler ise dikkat çekiyor.
Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabaha karşı etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte, sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
Bu arada, Selimiye Camisi ve tarihi köprüler başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel