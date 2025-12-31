Edirne'de yılbaşı öncesi asayiş denetimi yapıldı

Edirne'de polis ekipleri yılbaşı öncesi asayiş denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ın koordinesinde, ekipler, yoğunluğun yaşandığı Saraçlar Caddesi başta olmak üzere kentteki birçok noktada asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunun yapıldığı denetimlerde şüpheli kişilerin üstü arandı.

Kontrollerde İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile zabıta ekipleri de hazır bulundu.

Ekipler gün boyunca denetimlerine devam edecek.

Vatandaşlar denetimden memnun

Vatandaşlardan Yahya Selvi, gazetcilere, yeni yılı heyecanla karşıladıklarını söyledi.

Denetimlerden memnun olduklarını ifade eden Selvi, "Polis ekiplerine hizmetleri için minnettarız teşekkür ederiz, iyi ki varlar." dedi.

Mecit Kurt da polis ekiplerinin vatandaşlara güven verdiğini belirterek, "Allah polisimize sağlık ve başarı versin. Herkese iyi yıllar dilerim." ifadesini kullandı.