Haberler

Edirne'de yılbaşı öncesi asayiş denetimi yapıldı

Edirne'de yılbaşı öncesi asayiş denetimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de polis ekipleri, yılbaşı öncesinde asayiş denetimi yaptı. Şehirdeki yoğunlukta kimlik kontrolü ve GBT sorguları gerçekleştirildi. Vatandaşlar, denetimlerin güven verici olduğunu belirtti.

Edirne'de polis ekipleri yılbaşı öncesi asayiş denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ın koordinesinde, ekipler, yoğunluğun yaşandığı Saraçlar Caddesi başta olmak üzere kentteki birçok noktada asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunun yapıldığı denetimlerde şüpheli kişilerin üstü arandı.

Kontrollerde İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile zabıta ekipleri de hazır bulundu.

Ekipler gün boyunca denetimlerine devam edecek.

Vatandaşlar denetimden memnun

Vatandaşlardan Yahya Selvi, gazetcilere, yeni yılı heyecanla karşıladıklarını söyledi.

Denetimlerden memnun olduklarını ifade eden Selvi, "Polis ekiplerine hizmetleri için minnettarız teşekkür ederiz, iyi ki varlar." dedi.

Mecit Kurt da polis ekiplerinin vatandaşlara güven verdiğini belirterek, "Allah polisimize sağlık ve başarı versin. Herkese iyi yıllar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi