Edirne'de yeni yılda tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor

Edirne'de yeni yılda tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor
Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yılda tarımsal üretimin artırılması hedefiyle çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yılda tarımsal üretimin artırılması hedefiyle çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Sezer, Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde bir tesiste muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyen Sezer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarımı seven bir şehir olduğunu belirtti.

Tarımla ilgili projeleri yeni yılda da gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Sezer, "Küçük sulama sistemleri ve Devlet Su İşlerinin yatırımlarıyla ilgili olarak önümüze geleni yapmaya çalışıyoruz. Yine talep gelirse bunu bütçe imkanlarına bakmadan yapacağız. Edirne verimli topraklardan oluşuyor ve her karışını değerlendirmemiz lazım. Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerde iki ürün, üç ürün alması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Sezer, Edirne'de Çömlekköy ve Çakmak barajları ile sulama yatırımlarının tarımsal üretimi de artıracağını kaydetti.

Köylerde altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarının devam edeceğini aktaran Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların Edirne'ye destek vermeye devam ettiğini kaydetti.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Enez Kaymakamı Merve Ayık, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
