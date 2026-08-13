Edirne'de Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

Edirne'de yaz Kur'an kurslarının kapanış programı gerçekleştirildi.

Edirne Sağlık Müzesi'nde düzenlenen programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, spor etkinliklerine katıldı.

İl Müftüsü Burhan Çakır, yaz Kur'an kurslarının çocukların cami ve Kur'an-ı Kerim'le tanışması açısından önemli olduğunu belirtti.

Çakır, "Yaz Kur'an kurslarımız belki çocuğumuzun camiyle tanışmasına vesile oluyor. Gelecekte devletine, milletine, vatanına hizmet edecek gençler yetiştirmek için el birliğiyle gayret ediyoruz." dedi.

Kursların çocukların Kur'an-ı Kerim'le tanışması, namaz kılmayı öğrenmesi ve kendilerini geliştirmeleri açısından önemli olduğunu ifade eden Çakır, "Yavrularımızın Kur'an'la tanışması, namaz kılmayı öğrenmesi, kelimeişehadet getirmesi, kendini terbiye etmesi bizim için çok önemli." diye konuştu.

Edirne genelinde, ilçeler dahil 5 binin üzerinde öğrenci yaz Kur'an kurslarına katıldı. İl merkezinde ise 2 binin üzerinde öğrenci kurslardan yararlandı.

Kaynak: AA