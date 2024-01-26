Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Yangında Mahsur Kalan Hamile Kadın ve Bir Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Edirne'de 5 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 1'i hamile 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın hastaneye götürülürken, yangın kısa sürede söndürüldü.

EDİRNE'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 1'i hamile 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın hastaneye götürülürken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden çıkan dumanlar, kısa sürede binayı sardı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, 3'üncü kattaki hamile kadın ile teras katındaki Selami Halaç, itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, alevler kısa sürede söndürüldü.

'MERDİVENLERİ DUMAN SARMIŞTI'

Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, kurtarılan Selami Halaç, "Birinci katta yangın çıktı. Ben de bilmiyorum ama kablo kokusu geldi. Merdivenleri duman sarmıştı. İnemedim, itfaiye ekipleri merdivenle indirdi. İçeride çok fazla duman oldu" dedi.

En üst katta oturan Ahmet Alagöz ise "Herhalde sobada unutulan bir şeyden çıktı. Merdivenler tamamen dumanla sarılmış durumdaydı. Arkadaşımın eşi hamile, onu itfaiye ekipleri merdiven kurarak indirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kurtarma İtfaiye Soruşturma Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title