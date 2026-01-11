Haberler

Edirne'de çarptığı bariyeri parçalayan tır karşı yöne geçti

Güncelleme:
Edirne'de bir Bulgaristan plakalı tır, bariyere çarparak karşı şeride geçti ve yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaralanmadığı kaza sonrası Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Edirne'de yabancı plakalı bir tır, çarptığı bariyeri parçalayarak karşı şeride geçti.

E.Y. idaresindeki PA 6863 MB Bulgaristan plakalı tır, Avrupa Otoyolu Kapıkule Hudut Kapısı istikameti Pazarkule Sınır Kapısı bağlantı yolu yakınlarında bariyere çarptı.

Bariyeri yıkarak karşı yöne geçen tır, yaklaşık 200 metre sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaralanmadığı kaza sonrası Karayolları ekipleri, tır ve bariyer parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Trafiğin kontrollü sağlandığı Avrupa Otoyolu'nda geçişler, tırın çekilmesiyle normale dönecek.

