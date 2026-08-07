Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 86 sentetik ecza hap, 23 gram sentetik uyuşturucu, 26 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 0,6 gram pregabalin, hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 9 milimetre ve 7,65 milimetre çapında 2 tabanca ile 29 fişek bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA