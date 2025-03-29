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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hap ve 650 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 650 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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