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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
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Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram kokain ve 13 uyuşturucu madde içerikli kek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otomobil risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Motor bloğunun altında şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine detaylı arama yapıldı. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada, 5 kilogram kokain ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleşen operasyonda ise minibüsle yurda girmek isteyen bir yolcunun üst aramasında 13 uyuşturucu madde içerdiği belirlenen kek ele geçirildi.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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