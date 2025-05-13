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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 128 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 128 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Edirne'de polisin yaptığı operasyonda, yurt dışından gelen 2 TIR'da toplam 128 kilo 621 gram skunk uyuşturucusu ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de polisin yurt dışından gelen 2 TIR'da narkotik köpeği 'Carlos' ile yaptığı aramada toplam 128 kilo 621 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından yurda giriş yapacak TIR'larla ülkeye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan 2 TIR, yurda giriş yapmak üzere geldiği Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda polis tarafından narkotik köpeği 'Carlos' ile arandı. Aramada A.İ.A.'nın kullandığı TIR'ın dorsesinde 115 kilo skunk ele geçirildi. Sürücüler A.İ.A. ile F.A., gözaltına alındı.Öte yandan polisin uyuşturucu takibine aldığı A.A.B. ve H.Y.'nin kullandığı 2 TIR da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra durdurulup arandı. TIR'ların birinde 13 kilo 621 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 128 kilo 621 gram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan TIR şoförleri A.İ.A., F.A. A.A.B. ve H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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