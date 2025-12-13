Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Meriç ilçesinde düzenlenen operasyonda, iki evde yapılan aramada 95 kilogram sentetik uyuşturucu ve 10 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı beldesinde iki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Söz konusu evlerdeki aramada 95 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 kilogram kokain ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheliler O.A. ve A.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel