Edirne'de Uyuşturucu Operasyonları: 121 Kilo Uyuşturucu ve 12 Bin Tarihi Eşya Ele Geçirildi

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonları: 121 Kilo Uyuşturucu ve 12 Bin Tarihi Eşya Ele Geçirildi
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Edirne'de polis, mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda toplam 121 kilo 674 gram uyuşturucu ve yurt dışına çıkartılmak istenen 12 bin 771 tarihi eser ele geçirdi. Narkotik ve Kaçakçılık şubeleri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Edirne'de, polisin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca, yurt dışına çıkarılmak istenilen 12 bin 771 tarihi eser ele geçirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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