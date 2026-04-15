Edirne'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentteki üstyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gencan, Dar'ül Hadis Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarına geçtiklerini anımsattı.

Buçuktepe mevkisinin ardından Kıyık Caddesi'ndeki üstyapı çalışmalarında da sona gelindiğini dile getiren Gencan, "Dar-ül Hadis Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarımızı da tamamladık abone bağlantılarıyla devam ediyoruz. Burada özellikle tüm Edirneli hemşerilerimizi ve misafirlerimizi zorlayan dört ana arterimiz var. Hava müsaade ettiği takdirde iki hafta içerisinde burada yoğun şikayet olan bölgelerdeki asfaltlama çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Daha sonra da ara sokaklarımıza girerek devam edeceğiz." diye konuştu.