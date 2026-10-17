Edirne'de üniversiteliler Dünya Gıda Günü'nde sürdürülebilir gıda sistemini öğrendi

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Edirne'de üniversite öğrencileri sürdürülebilir gıda sistemleri hakkında bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi ve Yağ Teknolojisi programlarında eğitim gören öğrencilerle uzmanlar 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2026 yılı 'bugün yenilik yap, yarını besle' teması doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tutluel ve gıda yüksek mühendisi Kadir Süzme öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinlikte sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin önemi, gıda israfının önlenmesi, güvenilir gıdaya erişim, doğal kaynakların korunması ve bilinçli gıda tüketimi konuları ele alındı.

Öğrencilerin sürdürülebilir gıda sistemleri ve kaynakların verimli kullanılması konularındaki farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığı etkinlikte, gelecek nesillerin gıda güvencesinin sağlanmasında yenilikçi yaklaşımların ve bilinçli tüketimin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA