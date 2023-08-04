Edirne'de Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ormanda yangın çıktı

Edirne'de Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

EDİRNE'de, Türkiye- Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye- Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.