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Edirne’de tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Edirne’de tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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Edirne'de bir evde mutfak tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı.

Edirne'de bir evde mutfak tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı.

İskender köyünde bir evde temizlik yapan F.T., mutfakta tüpü yakmak istediği sırada tüp parladı.

Parlamanın ardından çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen F.T., itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Hafif yaralanan F.T'ye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Kaynak: AA
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