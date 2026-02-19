Haberler

Tunca'nın debisi düşüşe geçti, Meriç'te yükseliş sürüyor

Güncelleme:
Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi düşerken, Meriç Nehri'nde yükseliş devam ediyor. Tunca Nehri'nin önceki gün taşmasının ardından, er meydanı su altında kalmıştı. DSİ, Tunca için 'kırmızı' uyarı seviyesini sürdürüyor.

Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti, Meriç Nehri'nde ise yükselme devam ediyor.

Edirne ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Tunca Nehri'nin dün sabah taşması sonucu, Sarayiçi Adası'nda tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı da su altında kalmıştı.

Tunca'nın debisi, gece saatlerinde 208 metreküp/saniye seviyesinde pik yaptı.

Bu seviyeden sonra düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 201 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Düşüşe rağmen DSİ'nin Tunca Nehri için verdiği "kırmızı" uyarı seviyesi devam ediyor.

Öte yandan, Meriç Nehri'nin debisinde yükseliş sürüyor. Nehrin debisinin 1273 metreküp/saniyeye çıkması sonrası su Bosnaköy civarında tarım arazilerine yayılmaya başladı.

Kaynak: AA " / " + Salih Baran -
