Edirne'de Tunca Nehri Sulama Havzası İncelemesi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri sulama havzasında incelemede bulundu.

Bayazıt, yaptığı açıklamada, Tunca Nehri sulama havzasında alınan sulama tedbirlerinin sahada etkili olup olmadığını gözlemlemek amacıyla incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Su kaynaklarını korumaya yönelik alınan tedbirlerin başarıya ulaşması için üreticilerin desteği ve işbirliğinin büyük önem taşıdığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bölgemizdeki yağış miktarlarının düşük olması ve Tunca Nehri su debisinin giderek azalması nedeniyle, çeltik üreticilerimizin yaşadığı sorunların çözümü için 10 Temmuz'dan itibaren sulama pompalarının her gün 08.00-20.00 saatlerinde 12 saat süreyle kapatılmasına karar verilmişti. Gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretinde alınan bu kararların uygulanabilirliği ve üretim üzerindeki etkilerini değerlendirdik."