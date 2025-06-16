Edirne'de Tunca Nehri Kıyısında Yangın: 10 Dönüm Buğday Zarar Gördü
Edirne'nin Avarız köyü yakınlarında, Tunca Nehri kıyısında bırakılan atıklardan çıkan yangın, hasat edilmemiş 10 dönüm buğday tarlasına sıçradı. Yangın, köylülerin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.
EDİRNE'de Tunca Nehri kenarına bırakılan atıklardan çıkan yangının tarlaya sıçraması sonucu, 10 dönüm hasat edilmemiş buğday zarar gördü.
Yangın, merkeze bağlı Avarız köyü yakınlarında Tunca Nehri kıyısına bırakılan atıklarda başladı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevler, bitişiğindeki hasat edilmemiş buğday tarlasına sıçradı. Alevleri gören köylüler yangına müdahale ederken, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, 10 dönüm alan zarar gördü.
Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel